Passa il tram, semafori infiniti e code

Traffico a rilento e auto incolonnate nei primi giorni di pre-esercizio della linea 2. Proteste e problemi alla stazione e in viale Belfiore

FIRENZE — I tram vanno avanti e indietro come da programma sui binari della linea 2 che, stando ai piani, dovrebbe entrare ufficialmente in funzione il prossimo 11 febbraio dopo la fase di pre-esercizio. I problemi, però, non mancano e a segnalarli sono soprattutto gli automobilisti che sui social network pubblicano le foto delle code che si formano in particolare ai semafori in corrispondenza delle intersezioni con i binari.

In media i tempi di attesa si aggirano sui dieci minuti nei punti più trafficati come quella di viale Belfiore ma anche alla stazione. Il tutto a velocità estremamente ridotta per la congestione delle strade.

Sul problema del traffico legato alla fase di pre-esercizio della tramvia, è intervenuto anche il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Marco Stella (Forza Italia): "L'esordio della fase di pre-esercizio in un giorno lavorativo della linea 2 della tramvia, tra piazza dell'Unità e Peretola, non poteva essere dei peggiori. Per fare pochi chilometri sui viali si impiega oltre un'ora, in molte aree della città la velocità media è di 2 km/h, le auto stanno ferme anche dieci minuti di fila. Siamo alla paralisi della circolazione, urge un piano operativo immediato ma soprattutto occorre ri-sincronizzare i semafori della tramvia, hanno una tempistica troppo lunga e incompatibile con la mobilità di una città di queste dimensioni”.