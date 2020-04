Pasqua a Santa Croce in ricordo di vittime Covid

Emergenza coronavirus, Papa Francesco telefona a sorpresa in diretta: «Penso alle tante persone crocifisse da questa pandemia»

La Comunità dei Frati Minori Conventuali e il consiglio dell’Opera di Santa Croce hanno annunciato la commemorazione dei defunti durante l'epidemia

FIRENZE — Nel corso delle celebrazioni pasquali che si svolgeranno nella basilica di Santa Croce saranno ricordate le migliaia di vittime della pandemia provocata dal Covid-19 e il sacrificio generoso ed esemplare di medici e infermieri che si sono prodigati e hanno perso la vita negli ospedali italiani, è quanto hanno reso noto la Comunità dei Frati Minori Conventuali e il consiglio dell’Opera di Santa Croce.

Nel giorno di Pasqua, a mezzogiorno, le campane della Basilica di Santa Croce suoneranno a festa insieme a quelle di tutte le chiese toscane, come è stato indicato dalla Conferenza Episcopale Toscana, “per ricordare che Cristo Risorto ha vinto la morte e ogni altro male ed è vicino a ogni uomo che soffre”.

“Sarà un segno di speranza, un gesto per affermare che proprio nel giorno di Pasqua vogliamo essere accanto ai fiorentini in questo eccezionale momento storico di difficoltà e di sofferenza - si sottolinea - sarà un modo per diffondere un augurio rivolto a tutti perché il nostro Paese possa presto uscire dall’emergenza e perché alle persone sia di nuovo concesso di sperimentare il valore e la gioia dell’incontro reciproco”.