Nuova pista di Peretola, politica avanti tutta

Via libera dal consiglio regionale all'atto che impegna la giunta sul potenziamento dello scalo fiorentino in logica integrata col Galilei di Pisa

FIRENZE — Politica avanti tutta sulla nuova pista dell'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci di Peretola. Il consiglio regionale della Toscana ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella che procede proprio in questo senso. Il documento era inserito nel quadro degli atti collegati all’approvazione della nota integrativa al Defr e della prima variazione del bilancio regionale 2021-23

Il testo, accolti gli emendamenti del Partitro democratico, è stato approvato a maggioranza: 28 i voti favorevoli dai gruppi Pd, Italia viva, Lega, Forza Italia e da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia che la lasciato libertà di scelta per i propri consiglieri, 4 i voti contrari dal Movimento 5 stelle, dalla consigliera del Pd Ilaria Bugetti e dal consigliere di Fratelli d’Italia Diego Petrucci. Non ha preso parte al voto, annunciandolo in aula, il consigliere Pd Andrea Pieroni.

L’atto di indirizzo impegna la Giunta regionale “affinché prosegua, per le proprie competenze, sulla strada del potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, in particolare della nuova pista, indispensabile al rilancio dello scalo fiorentino e dell'economia della Toscana, in un'ottica di sistema aeroportuale toscano integrato con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa”.