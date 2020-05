​Novità per i mercati, parrucchieri ed estetisti

Una ordinanza attua il decreto del Governo e della Regione sulle riaperture previste per la seconda fase dell'emergenza sanitaria per Coronavirus

FIRENZE — La giunta del Comune di Firenze ha disposto le nuove regole in vigore da Lunedì 18 Maggio per le attività di parrucchieri, estetisti e mercati.

Dario Nardella ha commentato "Oggi a Firenze primo giorno a contagi zero: una notizia incoraggiante, ma dobbiamo mantenere cautela e rigore. Solo rispettando scrupolosamente le regole potremo ripartire in sicurezza”.

La giunta ha deciso una deroga all’orario di apertura per parrucchieri ed estetisti per tutto il periodo dell’emergenza ed il via libera all’apertura dei banchi di generi vari nei mercati, con tutte le prescrizioni di sicurezza imposte già ai banchi alimentari. L'ordinanza di Palazzo Vecchio è stata firmata dal sindaco Dario Nardella subito dopo la pubblicazione del DPCM e la successiva Ordinanza n.57 della Regione Toscana che ne dispone l’attuazione.l

Il Comune di Firenze dispone la deroga alle limitazioni orarie e ai giorni di chiusura obbligatori previsti normalmente per le attività di acconciatori ed estetisti, una deroga che resterà valida per tutto il periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al superamento delle problematiche conseguenti alla medesima. Palazzo Vecchio quindi consente, nel periodo di emergenza, che alla ripresa delle loro attività, acconciatori ed estetisti possano organizzare orari e aperture in funzione delle nuove esigenze di gestione dei servizi per assicurare il distanziamento sociale e la sanificazione e pulizia dei locali, restando aperti con orario liberamente determinato e con obbligo di esporre l’orario di apertura al pubblico con apposito cartello, fermo restando il rispetto delle norme a tutela degli interessi pubblici quali quelli ambientali, di ordine pubblico, sicurezza, salute e quiete pubblica e delle disposizioni previste negli specifici contratti di lavoro. Inoltre, vista l’ordinanza Regionale n.57, Palazzo Vecchio dispone anche la ripresa delle attività di commercio su area pubblica della generalità degli esercenti nelle postazioni occupate precedentemente all’epidemia, eccetto che per il mercato rionale di piazza Ghiberti per il quale la Direzione attività economiche disporrà una nuova mappa collocando le postazioni dei generi vari in piazza Annigoni.

Per i mercati, il Comune di Firenze dispone che la vendita debba essere esercitata solo sul fronte del banco inibendo sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali; deve essere mantenuto in tutte le attività il distanziamento interpersonale, con ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. Deve essere utilizzata la mascherina in luoghi e ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale e usati i guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. Gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, con informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Per quanto riguarda il raggruppamento Ghiberti, la disposizione dei banchi di generi alimentari decisa nella fase 1 dell’epidemia (con la consulenza del servizio igiene dell’azienda sanitaria locale), a ferro di cavallo intorno alla struttura del mercato coperto e senza prospicienza fra gli stessi è risultata vincente rispetto al servizio alla clientela e per il mantenimento degli standard sanitari. Da domani quindi i banchi di generi vari saranno spostati in spazi adeguati nella attigua Piazza Annigoni. Il Comune inoltre ricorda che, vista la necessità di mantenere il distanziamento sociale e la necessità di garantire agli operatori concessionari la massima possibilità di esercizio per il periodo della fase 2, in caso di situazioni che risultino inidonee si possano rivedere le planimetrie dei posteggi diminuendo le postazioni a spunta.

Per i mercati a vocazione prettamente turistica, come quelli di San Lorenzo e del Porcellino, l’Amministrazione comunale si è detta disponibile a condividere progetti speciali con una riduzione del numero senza sanzione per la mancata presenza e una diversificazione dei prodotti, per un periodo limitato all’emergenza.

Continuano a essere vietati gli assembramenti di persone in spazi chiusi e aperti, sia pubblici che privati aperti al pubblico. L’uso della mascherina è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; e sempre nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. L’uso delle mascherine non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone conviventi.