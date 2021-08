No vax nelle stazioni, Viminale "No a illegalità"

C'è anche Santa Maria Novella, l'unica stazione toscana presente nell'elenco degli scali ferroviari a rischio per la manifestazione dei No green pass

FIRENZE — I No Green pass hanno annunciato per il 1 Settembre il blocco di 54 stazioni ferroviarie in tutta Italia, compresa Santa Maria Novella, a Firenze, l'unico scalo in Toscana.

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha convocato un tavolo per innalzare i livelli di guardia negli scali ferroviari "Non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie pubblicizzate sulla rete per la giornata di domani".

Il "blocco stazioni ferroviarie" avrà inizio alle 14 e 30 "Alle 15 si entra e si rimane fino a sera" è quanto annunciato dal "Popolo autogestito, pacifico" che ha organizzato la manifestazione ed intende così contrastare la richiesta del green pass che diventa obbligatorio per poter salire a bordo dei convogli.

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno" questo il messaggio della protesta lanciato con un volantino che è rimbalzato su Whatsapp e che punta a bloccare 54 scali ferroviari

Tra gli scali presenti nella lunga lista, ci sono Milano, Roma e Napoli, ma anche Torino, Bari e Genova e località come Rimini e Riccione, o ancora Trani e Caserta.