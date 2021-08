Green pass, no vax pronti a bloccare la stazione

La protesta nazionale si prepara al blocco delle partenze in 54 stazioni. In Toscana concentramento alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

FIRENZE — Un blocco delle stazioni ferroviarie contro la richiesta del green pass, è quanto stanno preparando i no vax in Italia per il 1 Settembre. In Toscana il concentramento è alla Santa Maria Novella di Firenze.

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno" questo il senso della protesta in 54 scali ferroviari. "Blocco stazioni ferroviarie" è organizzato dal Popolo autogestito, pacifico con ritrovo alle 14 e 30 e "Alle 15 si entra e si rimane fino a sera".

Dopo le proteste di piazza organizzate al sabato, i no vax puntano sulle stazioni ferroviarie. Sono decine gli scali presenti nella lunga lista, ci sono Milano, Roma e Napoli, ma anche Torino, Bari e Genova e località come Rimini, Riccione, Trani e Caserta.