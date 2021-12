Cassano a Bobo Tv: «Ronaldo mi ha scritto di portargli rispetto. Stai sereno...» Cassano a Bobo Tv: «Ronaldo mi ha scritto di portargli rispetto. Stai sereno...»

Cronaca domenica 05 dicembre 2021 ore 14:52

No green pass sfilano senza mascherina, multe a raffica

Nove persone sono state sanzionate dalla digos per non aver indossato la mascherina durante la manifestazione in centro a Firenze

FIRENZE — Durante il corteo no green pass che si è svolto ieri in centro a Firenze, la Digos ha sanzionato 9 manifestanti per non aver indossato la mascherina, come invece previsto dalla normativa vigente in caso di assembramento. Multe che sono quindi scattate a prescindere dall'ordinanza del sindaco Dario Nardella che dispone l'uso delle mascherine anche all'aperto in alcune aree della città considerate più a rischio assembramenti per lo shopping di Natale. Durante la manifestazione non si sono registrati problemi di ordine pubblico. Al corteo, partito da piazza Santa Maria Novella, hanno preso parte circa 150 persone.