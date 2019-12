Neve e ghiaccio sulla Città metropolitana

E' in atto il monitoraggio della dorsale appenninica da parte del personale della protezione civile metropolitana con interventi mirati sui passi

FIRENZE — Codice giallo in corso per rischio neve e ghiaccio. La protezione civile metropolitana ha annunciato che al momento si registrano nevicate sui passi appenninici, le precipitazioni dovrebbero continuare per tutta la mattinata. Passo della Futa, Passo della Consuma e Passo della Colla sono già imbiancati, neve anche a Marradi.

Sono in corso interventi di mezzi e personale della Città metropolitana sulle viabilità di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali.

Il rischio neve e ghiaccio è stato diramato per le zone Bisenzio-Ombrone, Mugello-Val di Sieve e Romagna Toscana. Previste nevicate dalle prime ore del mattino oltre i 600-700 metri in calo nel corso della mattinata fino a quote collinari 200-400 metri.

Dalla sera possibili formazioni di ghiaccio nelle zone interne ed in particolare nelle aree interessate dalle nevicate.