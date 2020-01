De Santi guida i dipartimenti di Forza Italia

L'ex sindaco di Rio nell'Elba e assessore al Comune di Portoferraio è stato incaricato di organizzare e coordinare dei tavoli tematici con i cittadini

FIRENZE — Il coordinatore regionale Stefano Mugnai lo scorso novembre, ha promosso i congressi locali di Forza Italia dai quali è nato il settore Dipartimenti del coordinamento Forza Italia di Firenze Città. A coordinare la struttura Dipartimenti è Claudio de Santi, forzista di lungo corso, già sindaco di Rio nell’Elba e assessore a Portoferraio.

"Lo scopo è ascoltare i cittadini, confrontarsi, elaborare temi e proposte" ha detto De Santi che ha avviato i tavoli lavoro, sanità, cultura, territorio, ambiente, commercio, sport, disabilità, servizi pubblici. "Ringrazio il nuovo coordinatore cittadino Jacopo Cellai, capogruppo a Palazzo Vecchio perché, a differenza di quanto avvenuto in passato, sta dimostrando una grande attenzione all'organizzazione di riunioni tematiche in seno al settore Dipartimenti. Cellai, dal primo giorno del suo incarico, ha infatti incoraggiato la creazione dei gruppi di lavoro vedendo in questi un punto di incontro, ascolto e di elaborazione prezioso per la città e per la Toscana" ha concluso De Santi.