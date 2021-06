​Nasce Acqua Toscana per gestire quote Publiacqua

Simone Faggi è stato nominato amministratore unico della nuova holding pubblica pluri-partecipata che gestirà le quote pubbliche di Publiacqua

FIRENZE — Si è costituita oggi con il nome di Acqua Toscana Spa la holding pubblica pluri-partecipata che gestirà le quote pubbliche di Publiacqua. Simone Faggi è stato nominato amministratore unico.

La holding pubblica, a cui hanno aderito 32 Comuni fra cui Firenze e Consiag, detiene il 53% di Publiacqua.

I Comuni soci di Publiacqua si sono raggruppati dando vita ad un unico soggetto pubblico che, in rappresentanza dei soci pubblici, si relazioni con il socio privato nel periodo finale della gestione dell’affidamento del servizio.

“Oggi si completa un percorso durato alcune settimane - hanno detto il sindaco Dario Nardella e l’assessore alle partecipate Federico Gianassi - per il quale ringraziamo le numerose amministrazioni comunali che hanno convintamente aderito a questo progetto. Da oggi la compagine pubblica di Publiacqua è più solida e unita per la gestione di un servizio di primaria importanza per i cittadini. In bocca al lupo a Simone Faggi nuovo amministratore unico della società, in cui riponiamo massima stima e massima fiducia”