La musica emergente è di scena al parco

Prosegue la rassegna di concerti a ingresso libero alla Limonaia di Villa Strozzi con una serie di appuntamenti che arrivano oltre metà Settembre

FIRENZE — L'arte emergente è di scena al parco della Limonaia di Villa Strozzi. Prosegue fino al 17 Settembre la rassegna di concerti dal vivo a ingresso libero che propone i migliori artisti emergenti della scena toscana realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale La Limonaia.

Stasera l'appuntamento è con Le Franco + Elise Duchemin: "Dopo un anno e mezzo di silenzio - sottolineano gli organizzatori - la musica vuole dare un segnale di ripartenza dal basso, portando in città realtà indipendenti e artisti che hanno attirato attenzioni anche a livello nazionale".

Emma Nolde, L’Albero, God of the Basement, Nothing for Breakfast sono alcuni dei progetti coinvolti in un festival indirizzato ad un pubblico giovane, curioso e ricco di diversità.