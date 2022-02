È morto Fabio Picchi, patron del Cibreo

La guerra in Ucraina e le conseguenze imprevedibili anche per Putin

Il fondatore dello storico ristorante, tra i più noti d'Italia, e ideatore dell'esperienza del Teatro del Sale si è spento all'età di 67 anni

FIRENZE — Patron del ristorante Cibreo nel cuore di Sant'Ambrogio e tra i più noti in Italia, ideatore dell'esperienza del Teatro del Sale creato con la moglie Maria Cassi e anima del progetto C.Bio: lui è lo chef Fabio Picchi ed è morto oggi all'età di 67 anni.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha espresso il proprio cordoglio: “Una notizia terribile che ci addolora profondamente, un dolore immenso. Ci mancherà tantissimo”, afferma.

E poi il ricordo: “Per me Fabio è stato non solo un punto di riferimento nella comunità fiorentina ma un amico vero e lo ringrazio per la sua vita e per il suo lavoro, per la sensibilità sui temi dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Era una persona autentica, sempre sorridente, animata dalla volontà di partecipare alla vita fiorentina e tramandare la passione per il cibo con un’attenzione particolare alla sostenibilità".

"Fabio amava visceralmente il suo lavoro e la sua città: ristoratore affermato, non aveva mai smesso di investire nella sua Sant’Ambrogio e di spronare l’amministrazione con idee di riqualificazione dell’area. Mi stringo a Maria, ai suoi figli straordinari e ai familiari tutti - conclude Nardella - esprimendo loro la mia vicinanza e quelle dell’amministrazione e della città intera”.