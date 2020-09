Mobilitazione per salvare il Gran Caffè San Marco

Il locale storico fiorentino rischia di chiudere sotto il peso della crisi Covid. Ma ora sembrano aprirsi possibili scenari positivi

FIRENZE — L’epidemia di Covid-19 rischia di essere una scure letale per il patrimonio unico di locali storici che costellano le città e il territorio della Toscana messi a dura prova dall’assenza di clienti e da uscite che spesso ormai superano le entrate in cassa. Lo ha già raccontato a QUInews Firenze Gualserio Zamperini che dal 1984 è amministratore del Gran Caffè San Marco, il secondo locale storico di Firenze e uno dei più noti in Toscana, che per colpa del Covid rischia di dover mandare a casa 30 dipendenti, alcuni già in cassa integrazione e di chiudere per sempre. Ma la mobilitazione per evitare il vuoto dietro al bandone è già scattata.

"Questa zona di Firenze è ormai da dieci anni un grande snodo di traffico e di autobus e niente altro. Come si può vedere in via Cavour ci sono undici locali sfitti", ha detto Zamperini.

"Detto questo - ha aggiunto Zamperini - questa mattina abbiamo avuto un incontro con il sindao che domani proseguirà con altri assessori in Palazzo Vecchio. Quello che ha promesso il sindaco è di mettere della piante sulla via Cavour e fare un mercato settimanale chiudendo completamente via Cavour e piazza San Marco al traffico. In più chi viene in piazza San Marco e via Cavour e dimostrerà che ha fatto acquisti in queste zone non pagherà il parcheggio e non pagherà la multa di ingresso".

La speranza ora è che il Gran Caffè San Marco, peraltro di recente ristrutturato e tirato a lucido, possa restare dov’è e diventare il simbolo dei locali storici che resistono alla crisi scatenata dal Covid.