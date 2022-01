Col coltello lo rapina alla fermata delle Cascine

Colpi di scena e beffa finale: cosa è successo in Milan-Spezia

Il rapinatore in fuga è stato inseguito a piedi dai carabinieri all'interno del parco. Ad allertare i militari è stato l'uomo appena derubato

FIRENZE — Rapinato sotto la minaccia di un coltello ha attirato l'attenzione dei carabinieri e ne è scaturito un inseguimento a piedi nel parco delle Cascine. Un gambiano di 24 anni è stato arrestato per rapina aggravata ed è stato trasferito a Sollicciano dove si è scoperto che era sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanenza notturna presso una struttura di accoglienza di Pistoia e gravato dal divieto di dimora nel Comune di Firenze.

La rapina è avvenuta intorno alle 23 e 30, all’interno del parco, in Viale degli Olmi, nei pressi della fermata della tramvia, dove un uomo ha attirato una pattuglia dei carabinieri in transito ed ha riferito di essere stato appena rapinato di circa 50 euro in contanti e di un cassa musicale bluetooth sotto la minaccia di un coltello.

L'uomo ha indicato la direzione di fuga e la descrizione del soggetto ed i militari lo hanno visto in lontananza ed è partito l'inseguimento con una corsa a piedi terminata in via del Fosso Macinante.

I carabinieri gli hanno trovato addosso il coltello indicato dalla vittima, denaro contante e la cassa acustica.