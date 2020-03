"Mi sono arrabbiato, chiudiamo anche le Cascine"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato una ulteriore stretta dopo gli assembramenti avvenuti contravvenendo alle misure sul Coronavirus

FIRENZE — Dario Nardella è intervenuto a La7 per fare il punto sul contenimento del contagio nel capoluogo toscano ed ha annunciato nuove restrizioni per tenere a casa i fiorentini dopo gli assembramenti registrati nel fine settimana dalla polizia municipale (vedere articoli collegati).

"Ieri abbiamo avuto il primo guarito in via definitiva, ma siamo intorno alla decina di morti. La Toscana è la Linea Maginot del contagio, la prima regione ad avere numeri contenuti rispetto ad Emilia Romagna o Marche. Spero che la Toscana riesca a reggere. Questa sarà una settimana decisiva".

Ha poi aggiunto "Dopo aver visto questo fine settimana ancora tanti cittadini uscire per fare una passeggiata mi sono un po' arrabbiato e ho deciso che chiuderemo anche i grandi parchi oltre ai giardini recintati. A questo punto chiuderemo anche il parco delle Cascine, un po' come la Villa Borghese di Roma. Dispiace, so che è un sacrificio grande, ma l'unica medicina è l'isolamento". "Se vogliamo che la Toscana non faccia la fine della Lombardia, del Veneto o dell'Emilia Romagna questa settimana dovremo essere severissimi nelle misure da prendere per tenere le persone nelle loro case" ha concluso.