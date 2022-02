Al Meyer il Family Center apre le porte

Inaugurata a Dicembre 2021 in occasione dei 130 anni dell'ospedale pediatrico, la struttura di accoglienza per le famiglie ha avviato le attività

FIRENZE — Inaugurato a Dicembre 2021 in occasione dei 130 anni dell'ospedale pediatrico, stamani il Family Center Anna Meyer ha avviato le proprie attività di accoglienza delle famiglie. È qui che, da oggi, inizia il percorso di cura dei piccoli pazienti che giungono al Meyer per un ricovero programmato: le famiglie trovano un team multispecialistico che le aiuta e le indirizza in tutti quegli aspetti che possono avere un impatto significativo sulla loro esperienza nell'ospedale pediatrico.

Il centro - in un edificio progettato per essere ecosostenibile e integrato con l’ambiente circostante, grazie all’impiego di materiali e finiture già utilizzati nella struttura principale del pediatrico fiorentino e collocato nel grande parco dell'ospedale su una superficie di oltre 500 metri quadri - rappresenta una rivoluzione nel modello di accoglienza per i bambini e famiglie.

Realizzato con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro tra fondi statali, regionali e della Fondazione Meyer, al Family Center sono a disposizione professionisti che operano in maniera integrata per guidare bambini e genitori nel percorso emotivamente impegnativo che li attende, secondo modelli in uso negli ospedali internazionali. Negli Usa, ad esempio, i Resources Center sono ormai una realtà consolidata, mentre in Europa il modello che ha ispirato l’ospedale del capoluogo toscano è rappresentato dal pediatrico San Joan de Deus di Barcellona.