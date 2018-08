Maltempo non è finita, prolungata l'allerta

Codice giallo prorogato nel capoluogo per il rischio di nuovi forti temporali. Attenzione alta per fiumi e torrenti nel fiorentino

FIRENZE — Non è ancora finita l'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Toscana e che non ha risparmiato il capoluogo. La protezione civile comunale l'ha prorogata almeno fino alle 20 di stasera.

Resta alta l'attenzione sui corsi d'acqua e in particolare su quelli del cosiddetto reticolo minore: Ema, Mugnone e Terzolle sono i sorvegliati speciali.

Il rischio è che si verifichino nuovi forti temporali dopo quelli che nelle scorse ore hanno giù causato danni e disagi in alcune parti della regione, soprattutto lungo la costa e nelle zone nord occidentali.