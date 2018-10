Maltempo in arrivo, ombrelli sferzati dal vento

​La sala regionale della protezione civile ha emesso un'allerta meteo valida per tutta la regione. Previste raffiche ventose e forti precipitazioni

FIRENZE — La protezione civile ha emesso un'allerta meteo valida per sabato 27 ottobre, per vento forte e per domani, domenica 28 ottobre, per temporali e vento.

Forti precipitazioni sono attese in tutta la regione Toscana, quindi anche in provincia di Firenze.

Focus sulla parte nord della regione dove il rischio idrogeologico è di colore arancione. Sul resto della Toscana codice giallo, sia per temporali, vento che rischio idrogeologico.