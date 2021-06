Lo scavo urgente fa da tappo e il viale va in tilt

Un cantiere a sorpresa al centro dell'incrocio ha mandato in crisi uno dei nodi più congestionati della mobilità tra centro Campo di Marte e Le Cure

FIRENZE — Uno scavo urgente ha provocato un tappo in via Masaccio dove sono stati segnalati rallentamenti.

I tecnici di Toscana Energia sono a lavoro ma il cantiere ha prodotto un restringimento di carreggiata in via Masaccio in prossimità dell'incrocio con viale Don Minzoni.

L'intersezione convoglia il traffico da piazza della Libertà verso il passante di piazza de Le Cure e viale dei Mille a Campo di Marte e da Firenze sud verso la via Bolognese e Careggi.