Lite nella notte finisce a bottigliate

Dopo una discussione degenerata un gruppetto giovani si è scagliato contro due coetanei rimasti feriti a una spalla e a un braccio

FIRENZE — Una discussione innescata da una banalità è degenerata finendo a bottigliate con due ragazzi di 20 e 25 anni rimasti feriti dopo l'aggressione da parte di un gruppetto di coetanei.

E' accaduto ieri notte intorno alle 1,30 in via dei Macci. Sul posto è arrivata la polizia, che ha sentito i due aggrediti e adesso sta indagando per risalire ai responsabili. La lite sarebbe nata perché uno di loro era stato urtato da un ragazzo dell'altro gruppo, composto da circa 6 giovani.

Proprio loro, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero dato luogo all'aggressione a seguito della quale il 20enne ha riportato una ferita alla spalla e il 25enne al braccio.