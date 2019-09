L'invito dell'Asl, "vaccinate i bambini"

La Asl Toscana Centro invita i genitori al rispetto del calendario vaccinale. "Con l'inizio della scuola è importante essere protetti dal contagio"

FIRENZE — Ricordarsi di vaccinare i propri figli, in particolare in occasione dell'inizio della scuola, perché "è importante per tutti e in modo particolare per i più piccoli essere protetti dal contagio di malattie infettive talvolta molto pericolose". Questo l'invito rivolto alle famiglie dall'Asl Toscana Centro, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.



"Nel 2017 è stata istituita la legge sull'obbligo vaccinale" ricorda il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell'area aziendale igiene pubblica. "L'anno scolastico 2019/2020 è quindi il primo che vede l'avvenuta messa a regime della norma - prosegue -. In Toscana grazie all'esistenza dell'anagrafe vaccinale unica informatizzata la maggior parte delle famiglie (oltre il 90%) non ha dovuto presentare alla scuola alcuna documentazione in relazione alle vaccinazioni eseguite dai loro bambini".

Il rispetto del calendario vaccinale, ricorda Garofalo, "ha consentito la regolare iscrizione e consentirà la frequenza all'inizio dell'anno scolastico". Per quanto riguarda asilo nido e scuola dell'infanzia, "nei rari casi di non rispetto la legge prevede l'impossibilità di perfezionare

l'iscrizione", ma "è sufficiente avviare in qualsiasi momento il percorso di recupero della o delle vaccinazioni mancanti per essere riammessi alla frequenza". "Sottolineiamo l'importanza di proteggere se stesso e gli altri dalle malattie infettive - conclude Garofalo - attraverso un semplice gesto di civiltà e di rispetto".