Le visite serali riportano le guide a Santa Croce

Le associazioni di rappresentanza delle guide turistiche hanno sottoscritto un protocollo per la gestione dell'attività nella fase emergenziale

FIRENZE — L'Opera di Santa Croce ha reso noto di aver registrato un incremento di visite con l'apertura della basilica, per la prima volta, anche in orario serale. La scelta della presidente Irene Sanesi e del consiglio dell’Opera, ha avuto l'effetto del ritorno delle guide turistiche.

L'Opera ha annunciato di aver messo a punto un protocollo per la gestione e le modalità di visita dei gruppi in questa fase post-Covid, sottoscritto con le Associazioni di rappresentanza delle guide turistiche: AGT Firenze, Centro Guide Turismo Firenze e Toscana, Cna Professioni e Cna Turismo e Commercio (Cna Firenze metropolitana), Confguide-Confcommercio Firenze, Federagit-Confesercenti Firenze.

L’Opera di Santa Croce, in collaborazione con la Comunità dei Frati minori conventuali, per tutta l’estate ha organizzato l’orario di apertura su sei giorni alla settimana. Lo staff del complesso monumentale, guidato dal segretario generale Stefano Filipponi, propone due modalità di visita per venire incontro ai visitatori: il percorso Classico della durata di circa cinquanta minuti per lunedì, giovedì sera, sabato e domenica e poi il percorso Speciale di un’ora e mezzo per mercoledì e venerdì anche con visita serale.