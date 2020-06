Le mascherine sono già terminate

Le edicole fiorentine hanno iniziato ad esporre i primi cartelli già alle nove di mattina con i clienti ancora in fila con la tessera sanitaria

FIRENZE — Tessera sanitaria in mano si sono presentati per ritirare le loro mascherine ma gli edicolanti hanno allargato le braccia ed hanno esposto dei cartelli artigianali per avvisare di avere esaurito le scorte già alle nove del mattino.

Circa 1000 le mascherine arrivate per la prima distribuzione a Firenze, andate esaurite in un paio di ore. "Molti non erano clienti e si sono presentati solo per le mascherine" racconta un edicolante di San Donato.

La Regione Toscana ha diramato nelle scorse ore un elenco delle edicole che sono state rifornite in tutta la Toscana.