Angela rap, spopola la parodia a Palazzo Vecchio

Piero e Alberto Angela visti da Le Coliche si scontrano in un rap sulla divulgazione storico scientifica, saranno ospiti al Wired Next Fest 2019

FIRENZE — Le Coliche, al secolo Claudio e Fabrizio Colica hanno dato vita ad un rap tra i più amati divulgatori scientifici italiani nelle sale di Palazzo Vecchio. Spopola infatti sul web una parodia in cui Piero e Alberto si sfidano a suon di parole rappate che attingono dal vocabolario storico e scientifico. Le Coliche saranno ospiti al Wired Next Fest 2019 di Firenze, in programma dal 27 al 29 settembre.

La scena è ambientata nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, qui Alberto lancia la sfida a Piero e i due si ritrovano all'interno di un box virtuale in cui si alternano immagini e parole sulle quali accade di tutto.

Ma non è la sfida rap il solo video che vede la parodia di Piero e Alberto Angela messa in scena in Palazzo Vecchio, c'è anche il promo girato nel Salone dei Cinquecento dove si annunciano le date fiorentine del festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione.