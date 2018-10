Lavori notturni ai sottopassi ferroviari

A partire da lunedì sono previsti una serie di interventi in viale XI Agosto e in altre viabilità cittadino. L'elenco completo dei cantieri

FIRENZE — A partire da lunedì 15 settembre inizieranno una serie di lavori in alcune strade cittadine, alcune di grande rilievo come viale XI Agosto. Ecco l'elenco completo:

Viale Fanti e viale dei Mille: per lavori edili con piattaforma aerea sono previsti dal 16 al 17 ottobre lavori in viale Fanti, con divieto di transito e sosta nel tratto dall’incrocio con viale dei Mille al varco all’altezza del civico 11 nel controviale; in viale dei Mille i lavori si svolgeranno dal 18 al 19 ottobre dalle 7 alle 17, in corrispondenza del civico 1, con istituzione del divieto di sosta dal lato dei numeri pari e del divieto di transito pedonale nel tratto interessato dai lavori.

Via Pacinotti e via del Pratellino: dalle 21 del 15 ottobre alle 6 del 20 ottobre sono previsti lavori di asfaltatura in orario notturno a fasi.

Piazza Rodolico, viale Europa e via Cimitero del Pino: per lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile, dal 15 al 26 ottobre sarà istituito il divieto di sosta nella corsia di collegamento tra la rotatorio di piazza Rodolico e via del Cimitero del Pino e revoca della pista ciclabile adiacente alla rotatoria; inoltre sarà istituto un restringimento di carreggiata in viale Europa in direzione uscita città.

Via di San Vito: per lavori di ricostruzione di un muro, dal 15 ottobre al 28 novembre sarà istituto il divieto di transito nel tratto Bellosguado-Viuzzo di San Vito.

Via di Monterinaldi e via della Lastra: sono previsti lavori edili dal 17 ottobre al 15 novembre, in orario 9-16 esclusi sabato e festivi, con istituzione del divieto di transito in via di Monterinaldi nel tratto Bolognese Nuova-Via della Lastra, e del divieto di sosta in via della Lastra nel tratto Bolognese-Monterinaldi.

Via Prospero Alpino: lavori di posa nuova infrastruttura Open Fiber dal 15 al 17 ottobre, in orario 9-17, con divieto di transito e restringimenti di carreggiata a tratti.

Viale XI Agosto: lavori notturni, in orario 22-6, dal 15 al 18 ottobre, per scavi nei sottopassi ferroviari. Nelle aree dei cantieri sono previsti restringimenti di carreggiata.

Via Santa Maria a Marignolle: dal 15 al 19 ottobre divieto di transito e sosta dall’intersezione con via Piana all’intersezione con via Morelli, per lavori di nuovo allaccio Toscana Energia.

Viale Fanti: per lavori edili dal 15 ottobre al 13 novembre divieto di transito e sosta all’altezza del civico 39.

Via Grandi, via Roselli Cecconi e via Ulivelli: per lavori di sostituzione rete idrica e fognaria in via Grandi da parte di Publiacqua, sono previsti cantieri dal 15 ottobre al 16 novembre, con divieto di transito in via Grandi nel tratto Roselli Cecconi-Ulivelli e restringimenti di carreggiata nei tratti di cantiere di via Roselli Cecconi e Ulivelli.

Via del Fico: il 15 ottobre per lavori edili divieto di transito dalle 9 alle 19 nel tratto da Pepi a Verrazzano.

Via Guicciardini: nel tratto da Sprone a via dei Barbadori ci sarà il divieto di transito il 15 ottobre da mezzanotte alle 6 del mattino per un trasloco.

Via dei Federighi: divieto di transito dal 15 al 19 ottobre nel tratto da Vigna Nuova a Palchetti per lavori edili.

Via Micheli, via Venezia, via La Pira, via La Marmora: lavori di ripristino carreggiata dal 15 al 19 ottobre, orario notturno dalle 21 alle 5.30 del mattino, con divieto transito in via Micheli e via Venezia, e istituzione del senso unico in direzione viale Matteotti per via La Pira e via La Marmora.

Via Maffia: dal 15 al 29 ottobre divieto di transito nel tratto senza sfondo per nuovo allaccio Publiacqua.

Via del Fosso Macinante: dal 15 ottobre al 13 novembre ci saranno interventi per la sicurezza stradale (all’altezza dei civici 8-20), con restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri in orario lavorativo.

Via delle Belle Donne: nel tratto da via Antinori a via del Sole, per lavori edili, divieto di transito il 15 ottobre dalle 9 alle 18.

Via Fiesolana: per un trasloco, il 16 ottobre ci sarà il divieto di transito da via di Mezzo a Pilastri, dalle 9 alle 19.

Borgo Pinti: divieto di transito per un trasloco, il 17 ottobre dalle 9 alle 19, nel tratto dia via dei Pilastri a via Nuova dei Caccini.

Piazza dei giuochi: divieto di transito dal 17 al 19 ottobre per un trasloco.

Via dei Conti: il 18 ottobre si svolgeranno dei lavori di sabbiatura, con divieto di transito dalle 9 alle 19 nel tratto da piazza Madonna a via Zanetti.

Via Romana: il 19 ottobre si svolgerà un trasloco, con divieto di transito da mezzanotte e mezzo alle 5 e mezzo del mattino nel tratto da piazza della Calza e via del Ronco.

Via Fiesolana: a causa di lavori per allaccio fognatura ci sarà il divieto di transito dal 20 al 28 ottobre nel tratto da via di Mezzo a via dei Pilastri.

Borgo Albizi: dal 20 ottobre al 15 febbraio 2019 sono previsti lavori edili nel tratto da Calamandrei a Giraldi, con divieto di transito lunedì e giovedì in orario 12-14.