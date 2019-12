"La Tav in Calabria" tra i regali di Natale

E' una delle tante richieste scritte di pugno ed indirizzate a Babbo Natale e lasciate sull'albero addobbato nella stazione di Santa Maria Novella

FIRENZE — Le lettere per Babbo Natale esistono ancora ed una di queste chiede l'Alta Velocità fino a Reggio Calabria. Tra i messaggi attaccati all'albero addobbato all'interno della stazione centrale di Firenze c'è di tutto, dai sentimenti ai traguardi all'amore, anche per la Tav.

Molti i biglietti già appesi. Scritti di pugno come si usava una volta, colorati, in ogni lingua e con diverso stile. Chi chiede di passare un esame, chi cerca un boyfriend, chi vuole stare meglio e poi c'è lei che non vuole andare via e lui che vuole tornare presto che assieme sembrano usciti da una canzone di Pupo.

Chi attende sbircia, si avvicina e poi inizia a leggere e la curiosità vince e si fa tutto il giro intrecciandosi con chi compie il circuito inverso.

La tradizione resiste, come la voglia di vivere, a un'altra velocità.