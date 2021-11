La nuova Zona 30 spacca la città e i fiorentini

Netta divisione, è quanto emerge dalla lettura dei commenti sul profilo Facebook della Città di Firenze che annuncia il debutto della segnaletica

FIRENZE — La nuova segnaletica che identifica la Zona 30 ha fatto il suo debutto a Novoli. Il Comune di Firenze lo ha annunciato sui social ed il post ha fatto il pieno di reazioni dividendo i fiorentini.

Si tratta delle zone dove il limite massimo di velocità per i veicoli viene portato a 30 chilometri all’ora rispetto ai 50 chilometri orari previsti nelle aree urbane.

Favorevoli alcuni commenti "Ottimo provvedimento, da estendere in tutte le strade urbane con singola corsia di percorrenza". "Una bella notizia. Sarebbe altrettanto bello fossero installati numerosi dissuasori della velocità lungo queste strade". "Molto bene.. però io lo abbasserei a 20 in fondo per legge i monopattini devo essere limitati per tale velocità". "Bravissimi!!! Però avete dimenticato Piazza Pier Vettori, via Pisana e altro".

Contrari alcuni interventi "Altre code ed incidenti in arrivo… come se non bastassero i lavori per tranvia e impianto idrico (necessari per carità) ma è diventata una partita di campo minato sta città". "Fate prima a dire “andate a piedi" ma l’importante è che pagate il bollo regionale della macchina e le tasse per non rifare le strade". "Voglio ridere quando alle code del Ponte all'Indiano si aggiungeranno le code di Via Canova, Talenti, Sansovino.... si blocca l'uscita dall'autostrada bloccando mezza città... qualcosa non torna". "Che amministrazione… invece di controllare il rispetto dei limiti attuali si abbassa ancora di più? Limite inutile e snervante. Era più sensato far rispettare i 50".

Perplessi "Immagino quanto sarà rispettato, vedi il ponte all'Indiano, dove se rispetti i 60 ti passano avanti come all'Autodromo del Mugello". "Pensate con le code che si formeranno quanto aumenterà l'inquinamento".

Sarcastici "Io non lo so mica se la mia macchina ci va a 30 all'ora senza spegnersi". "Che bello finalmente in piazza delle Cure a 30 chilometri orari... sono mesi che non si superavano i 30".

Ecco le strade con il nuovo limite di 30 chilometri all'ora

Quartiere 1: Cascine (tutta l’area del parco delimitata dal Fosso Macinante-Mugnone, l’Arno e piazzale Vittorio Veneto).

Quartiere 2: Cure (la zone compresa nel perimetro viale Volta-via di San Domenico-piazza di San Domenico-via Boccaccio-via Badia dei Roccettini-via Faentina-via Borghini-piazza delle Cure)

Quartiere 3: Galluzzo-Podestà (all’interno del perimetro via Senese-via del Gelsomino-viale del Poggio Imperiale-via di San Felice a Ema-via Gherardo Silvani); Galluzzo-Tanini (l’area interna a via Gherardo Silviani-via Cicognani-viale Tanini-piazza Pietro Puliti); Gavinana (all’interno di via di Villamagna-via Poggio Bracciolini-viale Giannotti-viale Europa-via Olanda-via Portogallo-via Austria-via del Bisarno).

Quartiere 4: Isolotto (all’interno del perimetro delimitato da piazza Paolo Uccello-via Baccio Bandinelli-lungarno dei Pioppi-piazza dell’Isolotto-via dell’Argin Grosso-via Canova-viale Talenti-piazza Batoni-via del Sansovino).

Quartiere 5: Panche (l’area compresa tra via delle Panche-via delle Gore-via della Quiete-via Caldieri-via Reginaldo Giuliani-via Santo Stefano in Pane); Castello (all’interno del perimetro via del Sodo-via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via Collodi-via Sestese-via di Bellagio-via di Castello-via di Pontormo-via di Castello-via della Petraia-via di Boldrone); Peretola-Quaracchi-Brozzi (area delimitata da via Pistoiese-via Baracca-via Martucci-via Bagli-via Pratese-piazza Magrini-via Pratese-via di San Piero a Quaracchi-via del Ponte del Pecora-via dei Cattani-via del Cantone-via Curzio Malaparte-via Pistoiese).