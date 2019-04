La Misericordia chiede il commissariamento

Il collegio della Misericordia di Rifredi ha chiesto alla presidenza nazionale di nominare un commissario dopo le vicende degli ultimi giorni

FIRENZE — La lettera è partita dalla Misericordia di Rifredi ed è arrivata agli ufficidella Federazione toscana delle Misericordie. Nella lettera il collegio dei probiviri ha chiesto alla presidenza nazionale di nominare un commissario che possa guidare la Confraternita, dopo le vicende degli ultimi giorni.

Nei giorni scorsi i vertici della Misericordia di Rifredi sono stati coinvolti in accertamenti della procura di Firenze per presunti ammanchi, per una somma stimata di oltre 600.000 euro. In particolare risulta che la procura stia indagando per appropriazione indebita, truffa e autoriciclaggio l'exgovernatore della Misericordia di Rifredi Raoul Caneschi. A dare il via alle indagini la denuncia del governatore Nicola Rotondaro.