La droga viaggia tra le Cascine e la Fortezza

Erano in borghese gli agenti intervenuti per due episodi di spaccio registrati al Parco delle Cascine ed al Giardino della Fortezza da Basso

FIRENZE — Parco delle Cascine e Fortezza da Basso si confermano zone a rischio per lo spaccio di stupefacenti, gli agenti sono intervenuti in due episodi negli ultimi giorni.

Agenti in borghese del Reparto Antidegrado della polizia municipale di Firenze si sono appostati alle Cascine ed alla Fortezza.

La prima operazione è avvenuta nel fine settimana nel Parco delle Cascine, dove è stato denunciato un 35enne gambiano trovato in possesso di 4 stecche di hashish e 70 euro in contanti. Senza documenti, l’uomo è risultato non avere neppure il permesso di soggiorno e sono emersi altri precedenti simili a suo carico.

Un'altra operazione il primo Febbraio in piazzale Caduti dell’Egeo dove un minorenne di nazionalità marocchina, a Firenze senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minori e affidato ai servizi sociali del Comune.