La Città metropolitana rilancia il Teatro Puccini

Un finanziamento triennale a sostegno di un progetto di apertura del Teatro Puccini agli spettatori residenti nell'area metropolitana fiorentina

FIRENZE — La Città Metropolitana di Firenze ha deciso di sostenere la proposta del Teatro Puccini per la realizzazione di un progetto triennale dal titolo 'Il Puccini fuori porta' che, attraverso una serie di spettacoli di qualità ed iniziative è finalizzato ad incentivare la presenza del Teatro Puccini sui territori periferici della città e sui comuni confinanti dell’area metropolitana, facilitando l’avvicinamento dei residenti e degli studenti al teatro.

La proposta del Teatro Puccini, viene inizialmente finanziata con una somma di 10.000 euro. Una seconda erogazione è prevista per il 2022 con 30.000 euro, una terza fase, per l’annualità 2023, sarà sostenuta per 20.000 euro.

"La Città Metropolitana ha sviluppato questa azione a largo raggio - ha spiegato la consigliera Letizia Perini - che unisce qualità della proposta e geografia del territorio perché è proprio in stagioni di emergenza che c'è ancora più bisogno di cultura".

La delibera sui contributi, illustrata da Letizia Perini al Consiglio della Città Metropolitana, è stata approvata dalla maggioranza Pd-Iv e del Centrodestra per il cambiamento, contrario Territori beni comuni che ha espresso dubbi non sulla qualità dei progetti ma sulle modalità di selezione.