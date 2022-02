Investita dal tram mentre attraversa la strada

Una passante è stata urtata dal convoglio in transito nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, sul posto il personale medico del 118

FIRENZE — Stava attraversando la strada nei pressi di una fermata del tram quando è stata urtata da un convoglio in transito, la donna di 40 anni è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Careggi. Non sarebbe in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto questa mattina presso una fermata della linea T1 alla stazione di Santa Maria Novella. La linea T1 è rimasta ferma mentre per la T2 è stato disposto il capolinea provvisorio sul viale Fratelli Rosselli.

Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire la dinamica del sinistro.