Incidente sull'A11 paralizza l'accesso alla città

Code e rallentamenti in direzione Firenze si sono sviluppati nel pomeriggio in autostrada a causa di un sinistro all'altezza di Peretola

FIRENZE — Un incidente lungo l'autostrada A11, tra il bivio A11/ Firenze Nord e Peretola, ha a lungo paralizzato l'accesso alla città.

Autostrade per l'Italia, nel suo servizio sul traffico in tempo reale, ha segnalato il sinistro alle 17,52 e subito si è sviluppato un chilometro di coda in direzione Firenze.

L'incidente è avvenuto proprio in prossimità dell'area urbana, sostanzialmente all'altezza di Peretola ovvero al chilometro 1,7.