Incendio in appartamento, due intossicati

Al piano superiore rispetto alla casa in fiamme si trovavano tre persone, soccorse dai vigili del fuoco. Un uomo e una donna in ospedale

FIRENZE — Le fiamme si sono sviluppate nell'appartamento e al piano superiore si trovavano tre persone. Per metterle in sicurezza sono intervenuti oggi pomeriggio in via del Pignone poco prima delle 17,15 i vigili del fuoco.

Una donna di 81 anni e un uomo di 48 sono strati trasferiti poi dal personale sanitario di 118 all'ospedale di Torregalli in codice verde per gli accertamenti e le cure del caso.

Dopo la richiesta di intervento, la centrale ha attivato la maxiemergenza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari, è confluita anche la polizia municipale.