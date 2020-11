Firenze in blu per la Giornata dell’infanzia

L’illuminazione blu del Loggiato degli Innocenti insieme a quella delle porte storiche, ricordano l’impegno assunto il 20 Novembre del 1989

FIRENZE — Nella Giornata mondiale dell’infanzia luce blu sotto il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata e sulle porte storiche della città in occasione dell’iniziativa #TurnTheWorldBlue lanciata da Unicef.

Alla cerimonia di accensione dell’illuminazione del Loggiato degli Innocenti hanno partecipato la direttrice del Centro di Ricerca Innocenti dell’Unicef (IRC) Gunilla Olsson, la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore a Welfare ed Educazione Sara Funaro, il responsabile tecnico di Silfi spa Claudio Vallario e il direttore generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo.

L’illuminazione blu del Loggiato degli Innocenti insieme a quella delle porte storiche, ricordano a migliaia di visitatori e residenti di rinnovare l’impegno assunto il 20 Novembre del 1989 con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia (CRC), il trattato internazionale più ampiamente ratificato, firmato ad oggi da 196 paesi. L’Italia è stata tra i primi firmatari della Convenzione, riconfermando il suo impegno nei confronti dell’infanzia già precedentemente assunto con la costituzione e il sostegno finanziario dell’Ufficio di Ricerca dell’Unicef a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti.

“Firenze, città a misura di bambino, è da sempre schierata dalla parte dei più piccoli - ha detto l’assessora a Welfare ed Educazione Sara Funaro - e anche delle loro madri, come dimostra la lunga e bella storia dell’Istituto degli Innocenti, che da sei secoli si impegna, con risultati eccellenti, nella tutela dei diritti dell’infanzia e si occupa dell’accoglienza di bambini, adolescenti e delle loro fragili madri. La speciale illuminazione di blu delle porte storiche della città e del Loggiato degli Innocenti, in segno di adesione alla iniziativa promossa da Unicef per la Giornata mondiale dell’infanzia, ci offre l’ulteriore occasione per tenere alta l’attenzione sul mondo dell’infanzia e riflettere sull’importanza del ruolo delle Istituzioni per tutelare i bambini con i loro bisogni, necessità e diritti”.

“Oggi, i bambini e le bambine di tutto il mondo ci parlano dei problemi che più li preoccupano - ha detto la direttrice dell’Ufficio di ricerca Unicef Innocenti Gunilla Olsson -. In questa Giornata mondiale dell’infanzia molto speciale, mentre affrontiamo una pandemia globale, speriamo che tutti abbiano a cuore quello che bambini e giovani stanno passando e vogliano sfruttare qualunque occasione, virtuale e non, per ascoltare che cosa hanno da dire sulle loro speranze per il futuro. Un augurio e un monito di quanto siano urgenti i bisogni dell’infanzia”.

“Come da tradizione l’Istituto degli Innocenti, che da seicento anni lavora per difendere i diritti dei più piccoli, partecipa a questa giornata - ha detto la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida - tramite la luce blu che colora questa sera il loggiato sotto cui si trova la finestrella ferrata, simbolo dell’accoglienza dei bambini. É questo un modo per continuare a dialogare con la città e con i fiorentini anche nel momento che stiamo vivendo. Ricordare i 31 anni della Convenzione Onu è importante per riflettere su quanto resta da fare perché i diritti dei bambini siano rispettati ovunque nel mondo. L’Istituto è al fianco delle istituzioni cittadine, regionali ma anche nazionali e internazionali per supportare le politiche in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, ed è vicino alle famiglie con gli strumenti che le nuove tecnologie possono fornirci”.

“Il rapporto di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti è sempre stato molto forte per tutta una serie di attività su minori e famiglie e di interventi finalizzati alla tutela dei loro diritti - ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Anche se la pandemia in atto comporta il nostro massimo impegno e le nostre migliori energie, momenti come questi richiedono la nostra doverosa attenzione, perché sono preziose opportunità di riflessione per non dimenticare quello che non è solo un impegno istituzionale, ma anche una responsabilità, etica e morale, di ciascuno di noi. E con questo intendo la tutela dell’infanzia per uno sviluppo armonioso della personalità delle bambine e dei bambini, che, senza alcuna retorica, meritano il migliore presente e futuro possibile”.

“In questa giornata che ogni anno l’Istituto degli Innocenti celebra e soprattutto in questo periodo di difficoltà legate alle pandemia - ha commentato il direttore generale dell’Istituto degli Innocenti - Giovanni Palumbo - è importante tornare a riflettere sul mondo dei bambini e su quello che possiamo fare per difendere il loro presente e il loro futuro. Lo facciamo illuminando la facciata dell’Istituto e di riflesso la città con il blu che è il colore dell’Istituto e anche di Unicef. È essenziale non perdere di vista, specialmente in questo difficile momento di emergenza sanitaria, le necessità, i bisogni e i diritti dei bambini”