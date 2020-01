Il tuffo di Giani dedicato all'Arno

Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana ha rispettato la tradizione tuffandosi in Arno assieme ad atleti e soci della Canottieri

FIRENZE — Tradizione rispettata per Eugenio Giani. Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, e candidato alle regionali, non ha mancato al classico appuntamento del tuffo di Capodanno in Arno, davanti agli occhi di turisti e fiorentini.

Assieme a lui atleti e soci della Canottieri. Eugenio Giani ha specificato che questo anno il tuffo propiziatorio lo ha dedicato proprio all'Arno e ai fiumi della Toscana.