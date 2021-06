Il lungarno riapre dopo la chiusura per voragine

La grotta scoperta sotto il livello dell'Arno è stata monitorata e messa in sicurezza. Una nuova porta telematica è stata messa a sorvegliare la Ztl

FIRENZE — La cavità scoperta nel Novembre 2019 per una fuga di gas, poi i lavori ed oggi la riapertura al transito con una nuova porta telematica.

Le analisi hanno portato alla scoperta di una vera e propria grotta sotto il livello dell’acqua responsabile probabilmente di avere creato un effetto risucchio di terreno da parte della corrente del fiume che avrebbe in qualche modo scalzato la fondazione del muro di sponda.

Ora dentro l’Arno c’è una barriera. Paratie d'acciaio di 7 metri hanno messo in sicurezza la voragine e iniezioni di calcestruzzo dentro tubi d’acciaio hanno consolidato le fondazioni della cavità subacquea in modo da impedire il risucchio di terreno da parte della corrente del fiume.

L’assessore alla Protezione civile Monia Monni ha spiegato "Non si è trattato semplicemente di chiudere una voragine, ma di esaminare le cause, sondare il terreno fuori e dentro l’alveo del fiume. Solo così si poteva intervenire adeguatamente a protezione della città, del fiume e delle sue sponde”. "Abbiamo colto l'opportunità dei lavori per installare la porta telematica all'inizio del lungarno - ha detto l'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti - per tutelare la ztl che viene incontro alle giuste richieste dei residenti e di cui avevamo già programmato la collocazione".

Con un importo complessivo di circa 3milioni di euro finanziati dalla Protezione civile nell’ambito degli interventi di somma urgenza per danni causati dal maltempo, la Regione Toscana ha potuto eseguire tutti gli interventi necessari concordati con il tavolo tecnico che si è aperto immediatamente dopo l’evento e che ha visto coinvolti Comune di Firenze, Soprintendenza, Università di Firenze, Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale, Publiacqua, enti gestori.

Sono stati ricostruiti tutti sottoservizi, i marciapiedi, la sede stradale e la segnaletica. Tra questi ultimi interventi anche l'installazione della porta telematica a tutela della ztl sul lato Ponte alle Grazie.

Per quanto riguarda la circolazione, è stata ripristinata con il doppio senso nel tratto Ponte alle Grazie-piazza Mentana e la conferma del senso unico da piazza Mentana a piazza dei Giudici verso quest'ultima. In piazza Mentana torna la circolazione in senso orario con ingresso dal lungarno lato Camera di Commercio e uscita sul lato hotel.