Il Gs Unità Spinale verso le paralimpiadi a Tokyo

Il gruppo sportivo nato nel 2003 per gli atleti che hanno subito lesioni al midollo premiato in Regione dall'assessore Saccardi

FIRENZE — Gli atleti del Gs Unità Spinale Onlus hanno ricevuto dall'assessore regionale Stefania Saccardi un riconoscimento per l'attività sportiva condotta nel 2018 con un occhio al prossimo ambizioso traguardo delle paralimpiadi di Tokyo 2020 in Giappone. Il gruppo è nato nel 2003 per dare la possibilità di reinserirsi alle persone che hanno subito una lesione alla colonna vertebrale perdendo l'uso delle gambe e talvolta anche delle braccia.

"La Toscana ha sempre, fin dalla sua nascita, supportato e incoraggiato l'attività svolta dal Gruppo Sportivo – ha detto Stefania Saccardi - e in tutti questi anni i risultati sono arrivati. Molti degli atleti che ne fanno parte hanno via via abbandonato la dimensione locale e si sono affacciati a palcoscenici sempre più importanti ottenendo medaglie e riconoscimenti. Adesso l'obiettivo si sposta al 2020, alle Paralimpiadi di Tokyo, dove il Gruppo Sportivo conta di partecipare con vari rappresentanti e la Regione sosterrà questo sforzo".

In 15 anni il gruppo sportivo Unità Spinale Onlus è cresciuto fino ad affermarsi a livello nazionale. E il riconoscimento ricevuto per gli atleti è stata una grandissima emozione. Perché il lavoro quotidiano per gli atleti è lungo e richiede grande forza di volontà e concentrazione. E ora si guarda a Tokyo 2020.