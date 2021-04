"Il futuro di San Salvi è in mano all'Asl Toscana"

I consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu hanno ricevuto risposta sul piano di recupero dell'ex manicomio fiorentino dopo l'annuncio del sindaco

FIRENZE — La giunta di Palazzo Vecchio ha risposto in merito al piano di recupero di San Salvi, l'area dell'ex manicomio composta dal parco e dagli immobili della Asl. La richiesta di accesso agli atti era nata dopo un annuncio del sindaco di Firenze fatto a Gennaio "Sopralluogo all’ex ospedale psichiatrico San Salvi per lavorare al piano di recupero dell’area".

"Finalmente abbiamo capito a cosa erano legati gli annunci del Sindaco. Ci sarebbe una nuova valutazione da parte dell'Azienda sanitaria, che confidiamo ci arrivi presto. La cittadinanza e il Consiglio meritano di avere più informazioni e trasparenza" hanno detto i consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu con Lorenzo Palandri e Francesco Gengaroli consiglieri al Quartiere 2.

"Su Twitter il sindaco si era cimentato nella sua attività preferita: lanciare annunci. In particolare ha fatto riferimento a una svolta importante per l'area di San Salvi. Finalmente ci è chiaro a cosa si riferiva, dopo due interrogazioni e diversi comunicati. C'è un nuovo studio preparatorio dell'Ausl Toscana Centro, funzionale a un percorso che porti a progettare il futuro della zona. Al momento però Regione Toscana e Comune di Firenze non hanno uno straccio di documento concreto, quindi è tutto da vedere. Ricordiamo - a differenza di quanto ci è stato detto nelle risposte scritte - che a noi risulta esistere un vincolo della Sovrintendenza, almeno dal 1993, rispetto alla tutela del complesso degli edifici e della loro relazione con il verde".

"Il percorso partecipativo per il nuovo piano operativo non può bastare. C'è una storia importante di cittadinanza attiva e comitati di cui tenere doverosamente contro. Inoltre crediamo che sia sbagliato che il Consiglio di Quartiere 2 e il Consiglio comunale siano costretti a insistere per oltre due mesi per capire fino in fondo cosa si nasconde dietro alle dichiarazioni del sindaco. Si tratta di una questione di trasparenza, oltre che di merito. A questo punto attendiamo la risposta dell'Ausl Toscana Centro, per l'accesso atti già effettuato nelle ultime settimane" hanno concluso.