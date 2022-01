Il Covid non molla gli autisti e cancella le corse

Sono ancora 160 gli autisti assenti per isolamenti e quarantene, solo nella città di Firenze. Ci sono 45 assenze nell'Empolese e 16 per il tram

FIRENZE — Un altro venerdì di disagi per i passeggeri del trasporto locale, la pandemia tiene a casa oltre 500 autisti in tutta la Toscana.

La situazione è in costante evoluzione, e non sono esclusi aumenti di casi, pertanto i disservizi potrebbero non essere esclusivamente quelli segnalati da Autolinee Toscane.

Per la giornata di domani è prevista l’assenza di 515 conducenti per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid.

Nonostante il lavoro straordinario degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, sono previste criticità nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Massa Carrara e Siena anche se non si escludono altri disservizi, non preventivati, nelle restanti province.

Per il Dipartimento Centro sono 241 gli autisti assenti: 160 a Firenze tra servizio urbano ed extraurbano, 36 Pistoia e 45 tra Prato ed Empoli.

Di seguito l’elenco delle criticità previste, al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili.

A Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche: verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane e all’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda garantendo orari simili a quelli di un prefestivo.

Per la tramvia, 16 conducenti sono assenti causa Covid ma il servizio sarà interamente coperto.

Stando alle attuali previsioni di assenze, nel servizio extraurbano saranno soppresse le seguenti corse:

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (5.55) – Poggibonsi FS (6.48)

Linea 370 B: Poggibonsi FS (6.50) - San Casciano Autostazione (7.48)

Linea 370 A: San Casciano Autostazione (7:50) – San Casciano Autostazione (8:00)

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (13:10) – San Fabiano (13:30)

Linea 370 B: San Fabiano (13:30) – San Casciano Autostazione (13:50)

Linea 370 B: San Casciano Autostazione (14:10) – San Fabiano (14:30)

Linea 370 B: San Fabiano (14:30) – San Casciano Autostazione (14:50)

Linea 33: Certaldo (5:50) – Empoli Autostazione (06:35)

Linea 33: Empoli Autostazione (07:12) - Certaldo (7:57)

Linea 33: Certaldo (8:05) – Empoli Autostazione (08:50)

Linea 33: Castelfiorentino (14:10) – Empoli Autostazione (14:40)

Linea 33: Montaione (14:50) – Empoli Autostazione (15:50)

Linea 33: Empoli Autostazione (17:00) – Castelfiorentino (17:30)

Linea 33: Castelfiorentino (18:20) – Montaione (18:50)

Linea 370 A: Tavarnelle Centro (6:45) – Stazione Orti Oricellari (7:38)

Linea 33: Castelfiorentino (7:10) – Empoli Autostazione (07:40)