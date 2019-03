Gli antichi orti della caserma Vittorio Veneto

Pronto un masterplan per la sistemazione delle aree esterne dell'edificio in Costa San Giorgio. Il progetto presentato da un privato

FIRENZE — E' stato presentato da un privato e ora sarà sottoposto a verifica di valutazione ambientale strategica il progetto per la sistemazione delle aree esterne dell'ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio. Il masterplan prevede che rivivano gli antichi orti delle monache e i giardini.

"Andiamo avanti con il percorso di variante urbanistica per arrivare a recuperare questo pezzo importante del centro storico - ha detto l'assessore comunale all'urbanistica Giovanni Bettarini - un intervento complesso che riguarda anche tutta la sistemazione dell'area esterna a partire da un fondamentale approfondimento storico in modo da arrivare a una riqualificazione inserita in un contesto di enorme pregio ambientale e architettonico".