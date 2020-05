​Giovani imprenditori, Mortini nuovo presidente

Confindustria fiorentina, è affiancato dai vicepresidenti Artusio, Parisi e Pellegrini. Il neo presidente: "Futuro è di chi sa cogliere opportunità"

FIRENZE — Andrea Mortini è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze.

Alla guida del Gruppo, per il triennio 2020-2023, il neopresidente Mortini (Consilium Italy) sarà affiancato dai vicepresidenti Laura Artusio (PerLab), Matteo Parisi (CEAM Control Equipment) e Elisa Pellegrini (Console).

L’assemblea elettiva, che si è tenuta per videoconferenza, ha eletto anche il consiglio direttivo del Gruppo Giovani.

I consiglieri sono: Enea Cintelli (Edilplaster); Tommaso De Bortoli (Auto No Problem); Federico Di Nardo (Finanza & Progetti); Alessandra Marzi (Magis); Francesca Vannucchi (Scaramuzzi Team Girovagare Viaggi).

"C’è un mondo pre-Covid 19 e un mondo post-Covid 19: quello che viviamo oggi. Siamo cambiati noi, ma è mutato anche il nostro modo di produrre, di lavorare, di vivere le nostre città. Come Giovani Imprenditori fiorentini – ha detto il neo presidente Mortini -, sentiamo il dovere e la volontà di mettere a disposizione della collettività il nostro contributo di idee e progetti, perché le sfide che ci attendono per rendere il lavoro, la città, la mobilità “intelligente” saranno difficili, ma improcrastinabili. Ecco perché a chi governa la nostra città metropolitana diciamo: costruiamo insieme un territorio più attraente per i giovani talenti. Il futuro è di chi, per primo, saprà cogliere le opportunità".

Andrea Mortini, 35 anni, è presidente del Consiglio di amministrazione della Consilium Italy - impresa multinazionale che opera nell’alta tecnologia - e fondatore della Dry Srl, impresa nata con l’obiettivo di valorizzare, con un format innovativo, piccoli e micro produttori di “bollicine” italiane. Dal settembre 2019, era già presidente facente funzioni del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze.