Furti, danni e minacce nella folle notte in centro

Furto, scippo e danneggiamento, così hanno seminato il panico nel centro storico di Firenze. Si cercano indizi dalle immagini delle telecamere

FIRENZE — Prima hanno commesso un furto all'interno di un locale, poi hanno danneggiato alcuni scooter parcheggiati in strada ed infine hanno scippato un passante, minacciandolo poi con un collo di bottiglia, tutto in una notte nel centro storico di Firenze.

Gli episodi si sono svolti tra via Santa Reparata e via XVII Aprile. Usciti da un locale hanno gettato a terra una serie di moto parcheggiate in strada, poi con la scusa di una sigaretta hanno scippato un telefono cellulare ad un passante che ha cercato di inseguirli ma è stato minacciato con una bottiglia rotta.

I testimoni avrebbero descritto gli autori della serie di reati come due giovani nordafricani. Gli inquirenti intervenuti sul posto hanno acquisito le immagini delle telecamere per cercare elementi utili alla identificazione dei due uomini.