Fuga di gas davanti all'ospedale, strade riaperte

Il cantiere allestito per rintracciare ed intervenire sulla fuga di gas è stato spostato consentendo il ripristino della viabilità ordinaria

FIRENZE — La viabilità davanti all'ospedale San Giovanni di Dio è stata riaperta in serata dopo un intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del gas per una fuga scoperta a mezzogiorno (vedere articolo collegato).

La fuga è stata individuata presso la rotatoria che regola il traffico attorno alla struttura ospedaliera.

"I lavori di Toscana Energia continuano nella parte centrale della rotatoria. In zona si registrano ancora rallentamenti per due incidenti in via Arcipressi e via di Scandicci" è la nota diramata dall'assessore alla mobilità, Stefano Giorgetti.

L'allarme era scattato attorno a mezzogiorno quando sono state chiuse le principali vie di accesso all'ospedale Torregalli tra Firenze e Scandicci.