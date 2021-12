Anticipo d'inverno con temperature sotto zero

Cielo sereno per la giornata di domani ma freddo polare specialmente durante la notte e nel corso del primo mattino con venti in rotazione

FIRENZE — Anticipo d'inverno, domani a Firenze, con temperature pronte a scendere sotto lo zero specialmente durante la notte e nel corso del primo mattino, con venti in rotazione a sferzare la città.

E' la previsione avanzata dal consorzio Lamma per il capoluogo toscano, dove il cielo si manterrà terso e cristallino per l'intera giornata. Per domani è prevista la temperatura più bassa di tutta la settimana: -3° prima dell'alba. La massima è invece prevista fino a 10 gradi centigradi.

Cielo sereno anche nelle giornate successive, con una graduale attenuazione del freddo da mercoledì in poi. Nella giornata di giovedì è prevista la temperatura minima meno rigida della settimana: 5°.