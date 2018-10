​Un superveicolo per la polizia scientifica

Presentato in piazza della Signoria il Forensic fullback perfettamente equipaggiato per i rilievi scientifici e biologici sulla scena del crimine

FIRENZE — In tanti stamattina sono stati attratti da quel veicolo che sembrava uscito da un film e che invece era più che reale. E' il Forensic Fullback, il nuovo veicolo della polizia di Stato in dotazione alla polizia scientifica, che ora entra in servizio anche in Toscana. Il mezzo è stato presentato in piazza della Signoria alla presenza del questore Alberto Intini.

Il mezzo ha una doppia cabina e alloggiamenti con sportelli laterali. Da qui si accede a un vano di carico completamente attrezzato ed equipaggiato per i rilievi biologici, chimici, fisici e dattiloscopici. A bordo anche un gazebo per delimitare la scena di un crimine e contenitori frigo per la conservazione dei reperti biologici.

Il Forensic fullback può percorrere anche strade impervie e dall'interno si possono trasmettere in tempo reale le immagini alla centrale operativa della polizia.