Fiorentino sferzato dalle raffiche di vento freddo

Il vento non cede e continua ad attraversare la provincia di Firenze, soprattutto nella zona del Chianti. Allerta prorogata di altre 24 ore

FIRENZE — Atre 24 ore di vento forte sulla provincia di Firenze, l'allerta già in corso è stata infatti prorogata sino alle 20 di martedì 11 Gennaio. Livello di criticità: giallo.

Il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale riporta lo stato di allerta per la zona che riguarda, Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta terminerà alle 20 di martedì 11 Gennaio.

Forti venti di grecale fino a stasera anche nel Comune di Empoli e in tutto il territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.