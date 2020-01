Fiorentini a passeggio per scoprire la città

Camminate accessibili a tutti sono state organizzate per invitare i cittadini a restare in forma e conoscere il ricco patrimonio del territorio

FIRENZE — Con l’arrivo del nuovo anno la Uisp Firenze ha aggiornato il calendario delle iniziative tra le quali spiccano le Passeggiate della Salute. Appuntamento ogni sabato del mese, nei 5 quartieri di Firenze con l’obiettivo di "valorizzare lo sport come attività fisica volta al fine di mantenere in efficienza il corpo, anche attraverso momenti di partecipazione e socializzazione". La partecipazione alle passeggiate è libera e gratuita senza prenotazione. Basta presentarsi il giorno della passeggiata.

L'iniziativa promossa dalla Società della Salute di Firenze con il Patrocinio del Comune di Firenze e dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, parte del progetto integrato "Salute è benessere", è in programma nel Quartiere 1 Sabato 1 febbraio alle ore 9.30 in piazza Santa Maria Novella, Sabato 7 marzo alle ore 9.30 piazza San Marco, nel Quartiere 2 appuntamenti sono previsti per l’11 gennaio, l’8 febbraio e il 14 marzo. Nel Quartiere 3 Sabato 18 gennaio, Sabato 15 febbraio e Sabato 21 marzoalle ore 9.30 davanti centro commerciale Piazza Bartali con itinerari diversi. Nel Quartiere 4 Sabato 11 gennaio, Sabato 8 febbraio e Sabato 14 marzo alle ore 9.30 a Villa Vogel per itinerari diversi. Infine nel Quartiere 5 Sabato 25 gennaio alle ore 9.30 ingresso Villa Fabbricotti, Sabato 22 febbraio alle ore 9.30 ingresso Villa Corsini e Sabato 28 marzo alle ore 9.30 a Le Piagge dall'ingresso posteriore della Coop.