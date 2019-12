Fiorentina operazione vintage, torna Beppe Iachini

Il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è una ex Gloria della Fiorentina, come tanti rimasto nel cuore dei tifosi. Un valore aggiunto?

FIRENZE — Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, la Fiorentina è stata affidata a Giuseppe Iachini, detto Beppe. A Firenze si torna a respirare l'aria del 1989. Una ex Gloria Viola al comando, non è la prima volta che la dirigenza gioca il jolly puntando sul passato. E' un bene oppure no? I calciatori tifosi non hanno avuto molta fortuna, per tutti Emiliano Viviano, ma anche gli ex giocatori diventati allenatori hanno trovato difficoltà, come ad esempio Stefano Pioli. Eppure l'essere "legati" alla maglia resta un valore aggiunto per la proprietà, sia questa griffata Della Valle Made in Italy o Commisso by stars and stripes. Ed i tifosi come la pensano?

Il patron Rocco Commisso ha commentato "Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme".

Mister Iachini è ben conosciuto in Toscana dove ha allenato le squadre di Siena ed Empoli.

Nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese. Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre ed il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre.