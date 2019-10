Commisso è il patron che i fiorentini aspettavano

Durante una trasmissione radiofonica ha imbracciato la fisarmonica per intonare l'inno della Fiorentina, tifosi in delirio sui social network

FIRENZE — Continua ad entusiasmare i tifosi viola il patron Rocco Commisso che durante una intervista a Radio Toscana ha imbracciato la fisarmonica per musicare l'inno della Fiorentina.

Al suo arrivo a Firenze aveva detto che sarebbe stato difficile vederlo spesso in città, visti gli impegni americani, ma ad ogni apparizione pubblica il proprietario della Fiorentina non si risparmia ed i tifosi sembrano apprezzare questa euforia visti i risultati ottenuti dalle performance pubblicate sui social network dai canali ufficiali della società gigliata. Dichiarazioni come quelle sul nuovo impianto sportivo da "in 47 mesi voglio lo stadio" a "fast fast fast" sono rimbalzate velocemente attraverso la rete

Poche ore prima della trasmissione Commisso aveva posato con l'elmetto da operaio accanto ad una ruspa sul terreno che ospiterà il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, con lui i vertici societari, dal team manager Giancarlo Antognoni al direttore sportivo Daniele Pradè.

Rocco Commisso sembra aver riportato i tifosi viola ai tempi delle esuberanze di Vittorio Cecchi Gori, incarnando la figura del presidente tifoso che non si tira indietro quando c'è da fare gruppo e non si risparmia nel difendere la squadra come accaduto dopo la sfida contro la Lazio che ha visto la Fiorentina perdere sul campo non solo la partita ma anche il tecnico, Vincenzo Montella è stato fermato per un turno di squalifica, e soprattutto un giocatore rappresentativo e carismatico come Frank Ribery fermato per tre giornate dal giudice sportivo.