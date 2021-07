Finale Europei no Covid, i divieti nel Fiorentino

Firenze chiude la ztl e blinda i monumenti pregiati, ad Empoli scatta l'ordinanza che vieta vetro e lattine e che sarà in vigore tutta l'estate

FIRENZE — La Città metropolitana si prepara a vivere la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Per poter contenere gli assembramenti sono stati disposti provvedimenti straordinari ad iniziare dal capoluogo che metterà gli steward in piazza Duomo.

A Montespertoli il sindaco ha concluso con un giorno di anticipo il Festival Rock che aveva promesso il maxischermo per la finale ma poi è arrivato l'annuncio in accordo con gli organizzatori. A Borgo San Lorenzo la vice sindaca Cristina Becchi ha lanciato un appello "Deve essere un momento di festa per tutti, senza trasformare una serata di allegria in una serata da dimenticare,. Dopo gli eccessi registrati al termine della semifinale di martedì scorso, invito tutti a vivere questo appuntamento nel rispetto delle persone e delle cose. Per quanto ci riguarda stiamo predisponendo un servizio di sorveglianza, sarà presente la Protezione civile ed i carabinieri ed anche un service per la sicurezza, ma confidiamo nel buon senso dei nostri concittadini".

Firenze ha previsto una ztl notturna straordinaria e transennature di alcuni dei principali monumenti cittadini, oltre a presidi nei luoghi dove si prevede maggior presenza di persone.

Ztl notturna straordinaria, sull’esempio di quanto avviene in occasione dell’ultimo dell’anno, dalle 19 di domenica alle 3 di lunedì. In vigore le stesse regole della normale ztl notturna estiva sia per i settori interessati (A, B, O, F e G) sia per i veicoli autorizzati al transito. Accensione dei pannelli ai varchi della ztl e dove non presenti (via dell’Agnolo e piazza Piave) saranno collocate le transenne. Inoltre, sempre dalle 19 di domenica alle 3 di lunedì, a tutela dei monumenti è prevista la transennatura dell’Arengario di Palazzo Vecchio e della Fontana del Nettuno in piazza Signoria, e dell’area tra il Battistero e il Duomo in piazza del Duomo. Alle transenne saranno presenti gli steward.

Ad Empoli scatta l’ordinanza che vieta, per motivi di incolumità e sicurezza urbana, la vendita anche su area pubblica e anche per asporto da parte dei somministratori, la somministrazione, l’uso e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio al tavolo per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A partire da domenica 11 Luglio e fino al 15 Settembre 2021 dalle 20 alle 7 e in piazza Don Minzoni a partire dalle 18 alle 7, è possibile la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei locali o con servizio al tavolo.

È consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita solo in bicchieri di carta o plastica. L’ordinanza sarà attiva in tutto il centro storico, nel Parco di Serravalle e Parco Mariambini anche in Piazza Guido Guerra, Piazza Matteotti, Piazza Ristori, Via Basilicata e Via Serravalle sempre in zona parco, in Via Curtatone e Montanara, Via dei Cappuccini, Via del Terrafino, Via della Repubblica, Via G. Battista Vico, Via Livornese, Via Piovola, Via Tosco Romagnola, Via XI Febbraio, Viale Bruno Buozzi, Viale Petrarca. In Piazza Don Minzoni le disposizioni suddette entrano in vigore dalle 18 fino alle 7 dello stesso periodo.